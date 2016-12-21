Православный активист оштрафован за брошенный в бюст Сталина букет

Православный активист и лидер движения «Божья воля» Дмитрий Энтео оштрафован за мелкое хулиганство после того, как бросил в бюст Иосифа Сталина на его могиле букет цветов. Об этом он сообщил агентству городских новостей «Москва».

«С действиями полиции мы абсолютно не согласны, нам предъявили обвинения как мелкое хулиганство, сказали, что мы громко кричали и мешали людям. Взяли с нас штраф в размере 100 руб. и отпустили через 30 минут», — рассказал Энтео.

По его словам, он «выражал свое мнение согласно Конституции России».

Ранее Энтео задержали на могиле Сталина.