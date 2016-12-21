Жириновский предложил отправить в отставку иркутского губернатора

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента России Владимира Путина с представителями обеих палат парламента предложил отправить в отставку иркутского губернатора после ЧП.

"Губернатора Иркутской области отправить в отставку, если у него такой мор идет. 60 человек уже умерло. И что это за врачи, что за полиция, что за ФСБ в одной области не могут пресечь? Уже люди в гробу, а они все еще ищут, кто этим занимается", — сказал Жириновский.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, число жертв отравления составило 62 человека, общее число пострадавших — 107.