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Лахта центр
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21.12.2016 21:02
91 Комментариев

К «Лахта центру» подведут электричку и подземный переход

Смольный определился, как решить проблему транспортной доступности «Лахта центра» в Приморском районе – будет построена новая железнодорожная платформа. Для этого правительству Санкт-Петербурга потребуются помощь федералов.

Как стало известно "Фонтанке", на совещании в Смольном принято решение задействовать действующую железнодорожную ветку с созданием дополнительной платформы напротив «Лахта центра». За счет бюджета СПб обсуждается строительство подземного перехода до новой платформы под Приморским проспектом. Остальные работы Смольный предложит оплатить федеральному бюджету.

Отметим, что подземный переход, как отмечают источники "Фонтанки" в Смольном, давно обсуждался как вариант снижения опасности для жителей микрорайона, пересекающих Приморское шоссе. Железнодорожная платформа будет также решать вопросы транспортной доступности для строящихся и уже построенных жилых комплексов.

Вопрос со строительством новой линии подземки до «Лахта центра» остается делом более отдаленного будущего.


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комментарии пользователей (91)
Snaky
22 декабря 2016 г. 16:20
Константа: Прессекретарь уборщицы касспрёма заявил, что эта платформа будет только мешать ей парковаться.
Митрофанова
22 декабря 2016 г. 16:20
Константа:
а я ужж голову слома ма — кому она нужна?:)
никому кроме распорядителей бюджета))
Константа
22 декабря 2016 г. 16:12
Митрофанова:
платформа будет востребована
а я ужж голову слома ма — кому она нужна?:)
Константа
22 декабря 2016 г. 16:11
Веселый фотограф:
лишний транспорт в ЛЦ не помешает
вот вы например зачем будете туда кататься? мне так делать в том месте нечего)) да и на машине куда как удобнее — при нужде особой:))
Митрофанова
22 декабря 2016 г. 15:15
Отметим, что подземный переход, как отмечают источники "Фонтанки" в Смольном, давно обсуждался как вариант снижения опасности для жителей микрорайона, пересекающих Приморское шоссе.
так и сделали бы в Лисьем носу подземный переход, уже сколько людей под колесами там погибло.
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