К «Лахта центру» подведут электричку и подземный переход

Смольный определился, как решить проблему транспортной доступности «Лахта центра» в Приморском районе – будет построена новая железнодорожная платформа. Для этого правительству Санкт-Петербурга потребуются помощь федералов.

Как стало известно "Фонтанке", на совещании в Смольном принято решение задействовать действующую железнодорожную ветку с созданием дополнительной платформы напротив «Лахта центра». За счет бюджета СПб обсуждается строительство подземного перехода до новой платформы под Приморским проспектом. Остальные работы Смольный предложит оплатить федеральному бюджету.

Отметим, что подземный переход, как отмечают источники "Фонтанки" в Смольном, давно обсуждался как вариант снижения опасности для жителей микрорайона, пересекающих Приморское шоссе. Железнодорожная платформа будет также решать вопросы транспортной доступности для строящихся и уже построенных жилых комплексов.

Вопрос со строительством новой линии подземки до «Лахта центра» остается делом более отдаленного будущего.