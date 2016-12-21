Петербургский гееборец Исаев уволил учительницу вокала из красноярской школы из-за пирсинга

После жалобы петербургского гееборца Тимура Исаева из красноярской школы уволили 22-летнюю преподавательницу эстрадного вокала Марию Шестопалову. Исаеву, как отмечает он на своей странице в соцсетях, не понравился пирсинг девушки: «Россия – не Германия, и не Голландия всякая толерантная. Мария попутала, верно, и в школе у учителя не может быть тоннелей в ушах и пирсинга на губе. Страничка учителя в соцсетях – это образ учителя, такой же, как и на уроке перед детками», – написал Исаев в соцсети, а также в жалобе на девушку в местную мэрию и администрацию школы.

«Меня мариновали 6 часов в кабинете администрации, заходя со всевозможных сторон, ко мне привезли тетку из управления образованием, ко мне вызвонили мою бывшую заведующую, которая мне была как родная... была... Когда становилось тяжело дышать – я выходила на улицу, остывала и плакала», – написала Шаповалова. По ее словам, после длительных объяснений в кабинетах руководства детского центра творчества юных, она не выдержала и написала заявление об увольнении.

«В один прекрасный момент поняла, что вот он, тот волшебный пендель, который вытащит меня из бюджетной трясины. Ничуть не удивлена, что не успела я забрать из кабинета вещи, как это явление природы уже настрочило пост. Подозрения мои о неприличной трусости за свое кресло в адрес администрации ЦДО подтвердил и скриншот электронного письма», – добавила она, приложив скриншот письма из руководства учреждения, в котором утверждается, что девушку уволили после обращения активиста.

Напомним, что активист Тимур Исаев (Булатов) позиционирует себя борцом с ЛГБТ-преподавателями и им сочувствующими. По его словам, после его жалоб было уволено несколько десятков учителей. При этом сам Исаев в декабре 2014 года был задержан полицией. Как выяснилось, гееборц несколько лет находился в федеральном розыске.