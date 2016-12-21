Эрдоган: Полиция ликвидировала убийцу посла РФ в Турции из опасений, что у него была бомба

Турецкая полиция была вынуждена ликвидировать террориста, убившего российского посла в Анкаре Андрея Карлова, из опасений, что нападавший мог иметь при себе бомбу, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду.

«Есть спекуляции на тему, почему его не взяли живым. Но за это пришлось бы заплатить, он бы мог убить нескольких полицейских. Сотрудник, который убил террориста, увидел, что тот сделал подозрительное движение рукой, и подумал, что он может достать и бросить бомбу. Тогда полицейский вынужден был стрелять на поражение», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Он добавил, что расследование убийства посла ведет двусторонняя комиссия с участием российских специалистов.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме, предъявив служебное удостоверение. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. МИД России назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».