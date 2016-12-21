Ввод профстандарта для учителей перенесли на 2019 год

Дата внедрения нового профессионального стандарта для учителей отложена до 1 сентября 2019 года, сообщила РБК сотрудник пресс-службы Минтруда Евгения Кокорева. «Приказ Минтруда [о переносе сроков] подписали 15 декабря 2016 года. Сейчас он на регистрации в Минюсте», — пояснила Кокорева.

Эту информацию РБК подтвердил представитель пресс-службы Минобрнауки. Он отметил, что инициаторами переноса выступили профсоюзы, которые опасались дополнительной нагрузки на педагогов, а также неготовности учителей соответствовать новым стандартам.

Ранее предполагалось, что новый профстандарт вступит в силу 1 января 2017 года.

Новый профессиональный стандарт разрабатывался по поручению президента Владимира Путина. Бывший тогда министром образования Дмитрий Ливанов заявил, что ведомство с помощью стандарта намерено избавить учителей от регламентаций по мелочам и тотального контроля. Разработка концепции началась в 2012 году рабочей группой при Минобнауки под руководством члена-корреспондента Российской академии образования Евгения Ямбурга.

Профстандарт «Педагог» предполагает, что каждый учитель должен обладать 18 навыками: владеть «методами организации походов» и «экспедиций», «методами музейной педагогики», уметь выстроить учебный и воспитательный процесс в учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной сферах с учетом культурных различий детей, их индивидуальностей и развивать «эмоционально-ценностную сферу» ребенка.

Кроме того, 47-страничный документ предполагает, что педагог должен уметь работать с «девиантно зависимыми» учащимися, а также преподавать русский язык тем, для кого он не является родным.

Часть этих норм уже существует, но носит рекомендательный характер.

Изначально стандарт должен был вступить в силу еще 1 января 2015 года, но вызвал множество нареканий со стороны педагогов, так как с введением профстандартов преподаванием дисциплин могут заниматься только те работники, которые обучались по соответствующим направлениям.