Viber оценил число своих пользователей в России в 76 млн

Число зарегистрированных пользователей мобильного мессенджера Viber в России за 2016 год выросло на 43%, до 76 млн человек. Об этом сообщил РБК представитель сервиса. Он прогнозирует, что до конца года этот показатель может увеличиться до 78 млн.

Такие темпы роста представитель сервиса объяснил уровнем проникновения смартфонов, а также расширением функционала самого приложения. По его словам, аудиторию привлекли новые опции: удаляемые сообщения и скрытые чаты, end-to-end шифрование сообщений и звонков в групповых и приватных чатах (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например, смартфоне пользователя). Большинство этих функций мессенджер ввел весной этого года.

Представитель Viber отметил, что в 2016 году количество его пользователей увеличилось также на Украине и в Белоруссии. Суммарно, с учетом России, прирост аудитории в трех странах составил 45,7%.

Речь идет о зарегистрированных пользователях. Сколько из них являются активными, в Viber не раскрывают. Представитель сервиса лишь оговаривается, что около половины из зарегистрированных пользователей «активны ежемесячно».

Согласно отчету исследовательской компании Mediascope (ранее TNS Russia), в октябре этого года хотя бы раз в месяц Viber использовали 8,08 млн человек. Данные получены на основе анализа аудитории в возрасте от 12 до 64 лет, проживающей в городах с населением более 700 тыс. человек. По сравнению с октябрем 2015 года показатель вырос на 12,6%. При этом, по данным Mediascope, по этому показателю Viber опережал лишь сервис WhatsApp (9,8 млн пользователей).