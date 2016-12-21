В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег

В африканской пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег. Снимки природного явления в алжирском городе Айн-Сефра сделал фотограф-любитель Карим Бушетата. Об этом сообщает The Independent.

На фотографиях Бушетата видно, как снег тонким слоем покрывает оранжевые дюны. По словам фотографа, он продержался около суток.

«Все были ошеломлены увидеть снег, выпадающий в пустыне, — это очень редкое явление», — написал Бушетата.

Последний раз снег выпал в городе Айн-Сефра в 1979 году, когда на него обрушился получасовой снежный шторм.