Экс-главу «РусГидро» Евгения Дода перевели под домашний арест

Бывшему главе «РусГидро» Евгению Доду изменили меру пресечения на домашний арест, сообщает «Интерфакс». До этого Дод находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Решение о домашнем аресте принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия. На заседании прокурор сообщил, что Дод полностью возместил «РусГидро» ущерб в размере 198 млн рублей, передает «Прайм».

«Следователи провели дополнительную экспертизу и установили эту сумму ущерба. Сторона защиты ее оспаривает, но тем не менее для того, чтобы либерализовать меру пресечения подзащитного, было принято решение о том, чтобы выплатить», – сказал адвокат Дода Владислав Капканов, уточняет RNS.

Капканов уточнил, что в эту сумму входят премия Дода и вознаграждения членам совета директоров. В октябре «РусГидро» требовала взыскать с Дода 706 млн рублей, посчитав, как писало РБК, что эту сумму экс-глава компании перечислил правлению по итогам 2013 года.

Дода арестовали в июне, по версии следствия, он, будучи главой «РусГидро», в 2013 году выписал себе премию 353 млн рублей, завысив ее на 73 млн. В августе сообщалось, что Дод вернул компании 73 млн рублей.

Вместе с ним арестовали бывшего главного бухгалтера «РусГидро» Дмитрия Финкеля. Суд 21 октября также перевел его под домашний арест.