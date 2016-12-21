Среда обитания беспозвоночных пострадала на миллион из-за свалки в Колпино

Незаконную свалку обнаружили в Колпино в результате прокурорской проверки. Две с половиной тысячи квадратных метров оказались завалены строительным мусором. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Горы мусора нашли сотрудники прокуратуры Колпинского района, когда проверяли, как ООО «Строй-Транс-Ижорский» соблюдает экологическое законодательство. По данным ведомства, занимающееся ремонтом автотранспорта и торговлей лесоматериалами общество арендовало для своей деятельности 2,5 тысячи квадратных метров земли по улице Севастьянова в Колпино. Никакой работы на участке не проводилось – компания свозила туда мусор со строительных площадок. Отходы и землю тщательно исследовали. В результате мусор получил четвертый класс опасности для окружающей среды, а прилегающая к свалке территория признана средой обитания беспозвоночных.

Из-за гор строительных отходов, по информации пресс-службы, среде обитания объектов животного мира нанесен вред более чем на 900 тысяч рублей. И это ещё не учитывая затраты на комплекс работ по замене уничтоженного местообитания.

Следственные органы результаты проверки оценили и возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. По закону в таком случае можно получить до пяти лет лишения свободы, принудительные работы на такой же срок или заплатить штраф.

Пока же прокуратура держит на контроле устранение нарушений, сообщили в пресс-службе.