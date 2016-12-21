«Фонтанка» показывает видео конфликта со стрельбой в ресторане «Капулетти»

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с тем, как развивались события в ресторане «Капуллети», где группа мужчин устроила драку со стрельбой в середине дня.

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Сам конфликт произошел 21 декабря около 15:10. Как писала «Фонтанка», сначала в зал зашли несколько мужских компаний — из пяти, трех и двух человек. Мужчины расположились за соседними столиками и, похоже, настроились на разговор. Они выложили документы, которые собирались обсудить. Эти документы потом так и остались на столе.

Беседа не состоялась: ещё до того, как официанты успели обслужить столики, в ресторан зашла ещё одна группа, примерно из восьми человек. Между ожидающими заказа посетителями и вновь прибывшими сразу же разгорелся конфликт, в ходе которого прозвучали выстрелы. Очевидцы говорят о как минимум двух пистолетах, судя по оставленным гильзам, боевых. Одна из пуль разбила витринное стекло ресторана. Еще одной ранили мужчину.

Как видно на видеозаписи, вторая группа мужчин заходила не просто так, а еще и с бутылкой в качестве оружия. После того как в зале раздались выстрелы, часть мужчин попросту сбежала из ресторана без верхней одежды. Потом «Капулетти» покинул один из стрелков. Он, судя по всему, затаился на улице. Когда вторая группа участников конфликта вышла из помещения, они при виде стрелка стали разбегаться.

Вслед за участниками конфликта из ресторана стали разбегаться посетители.

Сейчас на месте, помимо сотрудников Петроградского УМВД, работают представители Следственного комитета и полицейского главка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213, часть 2 ("Хулиганство, совершенное группой лиц общеопасным способом") УК РФ.