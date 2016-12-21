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21.12.2016 18:50

«Фонтанка» за 60 секунд — 21 декабря

В Петербурге дело о мансарде дошло до обысков, а в истории о мегапремиях в ГУ МВД нашелся прыгнувший без «золотого парашюта». В ЗакСе склоняли молодого депутата Сысоева, а у ресторана «Капулетти» - стреляли. Но все живы. Это главное.

В Петербурге обыскали бывшего владельца памятника промышленной архитектуры «Красное знамя» на Петроградской стороне Игоря Бурдинского. Последние 10 лет бизнесмен занимается мансардами — они-то и подвели под монастырь. К Бурдинскому есть претензии на миллионы у покупателя мансарды на улице Чайковского. 

Клиент заплатил 7 млн рублей только за то, что Бурдинский гарантирует сам факт существования надстройки. Но до сих пор якобы не получил свидетельства о праве собственности, жильцы дома постоянно допекают претензиями во всевозможные инстанции, а сама мансарда на деле — просто недоделанный чердак.

Очередное заседание суда по делу «золотых парашютистов» из ГУ МВД обернулось драмой в одном действии. У обвиняемого генерала Виталия Быкова было три зама. Двое делят с ним клетку по делу о выписанных окружению ГУ МВД СЗФО циклопических премиях на 19 млн. Третий, Александр Романов, пришел в суд рубить правду-матку.

Профсоюзный лидер Владимир Дербин публично признался в нехарактерной для аппаратчика такого уровня наивности. Он отдал 17 миллионов рублей двум отставным генералам МВД, чтобы те именем Бастрыкина вернули профсоюзам санаторий «Черная речка». С генералами Дербин познакомился в начале 2012 года. Они подарили ему книгу «Деньги. Деньги. Деньги». Хотя уже по названию фолианта было ясно, чем кончится эта прекрасная дружба.

В один день в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов, а в Берлине террорист на фуре въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Востоковед Алексей Малашенко объяснил «Фонтанке», почему убийца – «несчастный парень» и почему происходящее в Европе — по сути продолжение начинаний хана Батыя.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров пообещал журналистам, что они через пять лет не узнают самого молодого депутата горпарламента Виктора Сысоева. Самого Сысоева, похоже, устроил бы вариант, чтобы его перестали узнавать уже завтра.

В «Зените» тоже любят молодых да ранних. Причем любят дорого. Клуб собирается заплатить 4 миллиона евро за вратаря, который к 25 годам сыграл всего 10 матчей на уровне премьер-лиги. Рыночная стоимость Андрея Лунева – 500 тысяч евро. Еще 3,5 млн — наценка за кураж.

А тем временем не только футбол, но и вообще спорт теряет популярность в России. Даже телетрансляции народ ленится смотреть. Мы все выяснили. Смотрят. Но в Интернете. И преимущественно НБА, английскую премьер-лигу, «Реал» и «Барселону». Так что это не спорт наши люди разлюбили. Они в наценки за кураж не верят.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за подозрительных предметов. Чтобы не держать «Гражданку» по три часа на запоре попусту. По-житейски, конечно, правильно. Но с геополитической точки зрения — смелое обещание.

УФАС недовольно Смольным. Потому что там развернули «невольное, но наступление на конкуренцию». В качестве примеров антимонопольная служба приводит торги по рекламе в метрополитене, в результате которых вешать плакаты в подземке будет одна и та же компания 10 лет подряд, и стремление властей объединить 18 районных газет в одну. Ну и пожелание вице-губернатора Албина проводить все торги через одну площадку.

Продолжаем готовиться к Новому году: «Фонтанка» распробовала шампанское, красную икру и сливочное масло. Теперь мы знаем, чего лучше не есть, чтобы уцелеть.

У ресторана «Капулетти» на Петроградской стороне стреляли. Конфликт случился между двумя группами посетителей. Первым от пули из травматики пало витринное стекло. Участники потасовки покинули мизансцену до прибытия полиции.

Спустя час поступила информация о раненом – ему 28 лет и, несмотря на тяжелое состояние, он спешно покинул больницу.

Здоровья ему. Как известно из первоисточника, пока был Меркуцио жив, все шло нормально.

 


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