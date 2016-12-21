Исследовательская группа Bellingcat отследила обстрелы Украины с территории России

Российская артиллерия якобы как минимум 149 раз обстреляла украинскую территорию в 2014 году, сообщается в докладе международной экспертно-журналистской группы Bellingcat.

При этом 137 обстрелов были совершены с территории России, уточняется в докладе. Эксперты обнаружили 550 следов исходящего огневого обстрела, из них 500 находится на территории России.

В общем сумме со стороны России были выпущены тысячи артиллерийских снарядов, заявили исследователи.

Были проанализированы спутниковые снимки территории у границы России и Украины. Исследователи искали места обстрелов и огневые позиции, от которых на земле оставались специфические следы. Также на некоторых снимках можно опознать технику, сообщили исследователи.

Военная техника считалась российской, если находилась на территории России или на территории, которая на момент снимка не находилась под контролем Украины. Для подтверждения факта обстрела использовались снимки от разных дат.