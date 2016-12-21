В Петербурге суд рассмотрит дело о пешеходе, которого сбили и дважды переехали внедорожником

Житель Петербурга обвиняется в намеренно устроенной аварии с участием пешехода. Пострадавшего сбила и дважды переехала Toyota Highlander. Уголовное дело направлено в суд.

Подробности сообщает прокуратура города 21 декабря. Следствие полагает, что в августе 2015 года обвиняемый Михаил Воронов катался на внедорожнике по тротуару в Невском районе. В материалах дела говорится, что нетрезвый Воронов ехал задним ходом, а заметив пешехода, сменил направление движения в его сторону. Предположительно, сбив мужчину с ног, Воронов проехал по нему передним правым колесом, потом дал задний ход и наехал на него еще раз.

Травмы, нанесенные потерпевшему автомобилем, который весит около двух тонн, расцениваются как тяжкие.

Воронов обвиняется по 111 статье УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия"). Его судьбу будет решать Невский районный суд.