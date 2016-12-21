В Нижневартовске водитель маршрутки отказался подвезти детей в мороз -47 градусов

В Нижневартовске водитель маршрутки отказался подвезти детей при почти 50-градусном морозе, передает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

По их словам, инцидент произошел возле рынка «Сибирский балаган». К водителю маршрутки с просьбой проехать две остановки обратились два ребенка, в возрасте примерно 10 лет. Мужчина заявил, что может взять только одного, поэтому дети остались на остановке.

Очевидцы отмечают, что маршрутка была полупустой. Кроме того, на улице в это время было -47 градусов.