От табачного бунта спасет контрабандист

Российских потребителей ждёт самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты. Возможно ли повторение табачных бунтов 90-х годов, «Фонтанка» узнала у экспертов.

Средняя цена пачки сигарет в российских магазинах в 2017 году может подскочить до 220 рублей. Такой новостью российских курильщиков «порадовала» сегодня газета «Известия». Издание ссылается на письмо, которое замминистра внутренних дел Аркадий Гостев направил председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину. Повышение стоимости табачной продукции в результате увеличения акцизов приведет к увеличению количества нелегальной продукции в стране, опасаются в МВД.

Методику подсчета и базу, от которой высчитывался рост цен, в ведомстве не раскрывают, однако в управлении «П» ГУЭБиПК МВД России «Известиям» пояснили, что речь идет о «средней стоимости», а в качестве причины подорожания рассматривалось только повышение размера акциза.

Напомним, поправки в Налоговый кодекс о повышении акцизов на сигареты были приняты Госдумой в ноябре 2016 года. Согласно им, сам сбор вырастет с 1250 до 1562 рублей за 1000 сигарет. Кроме того, так называемая адвалорная часть акциза (рассчитывается в процентах от розничной стоимости пачки и платится в том случае, если она превышает 71,7 руб.) вырастет с 13 до 14,5%. В итоге минимальный сбор составит 2123 рубля, что на 26% больше, чем в 2016 году.

В процентном отношении это не самое крупное увеличение акциза (для сравнения в 2014 году минимальная ставка была проиндексирована на 42%, в 2015 году — на 37%, в 2016 году — на 28%). Но в абсолютном выражении, то есть в рублях, «российских потребителей ждёт самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты», комментирует Александр Лютый, директор по корпоративным отношениям табачного производителя «БАТ Россия».

По оценкам экспертов, средняя стоимость пачки сигарет в России в 2016 году составляла 90 – 93 рубля, в зависимости от методики подсчета, говорит Максим Королев, руководитель информагентства «Русский табак». По данным «БАТ Россия», средняя цена в нижнем ценовом сегменте составляла 84 рубля за пачку, в среднем — 95, в высоком – 110.

Прогнозы МВД участники рынка считают чересчур пессимистичными. «Утвержденные акцизы не позволяют прогнозировать рост на 100% и более. На мой взгляд, повышение вряд ли будет больше 20 – 30% – то есть примерно до 115 рублей за пачку», – говорит Максим Королев, не исключая при этом, что «МВД осведомлено о каких-то планах будущих повышений сборов, о которых широкой общественности пока неизвестно». По его словам, помимо налогов на стоимость сигарет также влияет курс рубля, так как табак — импортируемый товар. «Поскольку быстро поменять цену в результате валютных колебаний не получится, не исключено, что табачные компании сразу заложат свои ожидания в цену», – говорит он.

В «БАТ Россия» также затруднились предположить, из чего исходило МВД в своих расчетах. Сама компания дает еще более сдержанный прогноз роста цен на табак – в среднем с 90 до 104 за пачку. «Причем на налоги придется больше половины её стоимости – около 60 рублей составят акциз и НДС», – говорит Александр Лютый.

В 90-е годы исчезновение из продажи дешевых сигарет спровоцировало так называемые «табачные бунты» – люди перекрывали Невский проспект и брали штурмом табачные комбинаты. Журналист и режиссер Александр Невзоров, заядлый курильщик и автор легендарной программы «600 секунд», в которой он в том числе рассказывал об этом явлении, в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] высказал мнение, что в этот раз подобных стихийных протестов не будет.

«Сейчас 1,5% [населения] стонут от происходящего, понимая смысл и трагизм, и 98% из-за удовольствия кричать «Крым наш!» готовы жертвовать чем угодно. Сейчас никто ни к каким бунтам не приспособлен», – сказал он, добавив, что скоро само по себе курение будет становиться «социальным деянием и формой социального протеста».

«Если прогноз МВД о подорожании сигарет до 200 рублей окажется верным, это будет шоком для потребителя. Не знаю, дойдет ли до бунтов, но недовольство точно будет», – считает Максим Королев, полагая, что даже превышение психологически значимого порога в 100 рублей будет тяжелым — ведь доходы населения не растут, а сигареты дорожают быстрее инфляции.

Выводы МВД о том, что рост акцизов пойдет на пользу нелегальному рынку, эксперты считают справедливыми. Так, по данным аналитического агентства INFOLine, объем продаж контрабандных сигарет в России с середины 2015-го по середину 2016 года увеличился в 1,5 раза и достиг 4,4% рынка в натуральном выражении.

Нелегальная продукция поступает из стран Евразийского экономического союза, где налоговая нагрузка на табачную отрасль существенно ниже. Так, пачка сигарет, которая стоит в России около 90 рублей, продается в Белоруссии за 60 рублей, Казахстане – за 52 рубля, а в Кыргызстане – за 37 рублей. «Разница в ценах провоцирует переток табачной продукции из этих стран в Россию без уплаты акцизов в российский бюджет», – говорит Александр Лютый. В граничащих с Белоруссией регионах, по данным TNS, доля сигарет без российских акцизных марок выросла до угрожающих 12,4%.

Таким образом, повышая налоги на табак без выравнивания акцизов в ЕврАзЭС, Россия может спровоцировать дальнейший рост нелегального рынка и рискует собрать меньше налогов, чем планировалось, считает Александр Лютый.

По оценке аналитиков INFOLine, потери российского бюджета из-за сокращения продаж легальной табачной продукции в 2016 году составят более 20 млрд рублей, в том числе не менее 17 млрд рублей от неуплаты акцизов и не менее 3 млрд рублей в связи с неуплатой НДС и налога на прибыль.

Не столь очевидна и польза подорожания табака для здоровья населения. Из-за повышения цены сигареты будут менее доступны для молодых людей – таким образом, в долгосрочной перспективе количество их потребителей в стране снизится, рассказал в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] Виктор Григорьев, заместитель главного врача городской наркологической больницы. Однако заядлые курильщики вряд ли откажутся от вредной привычки, и, возможно, часть из них перейдёт на более доступные продукты, например самостоятельно выращенную махорку, которая куда вреднее, чем сигареты. «Курение неочищенного табака больше способствует возникновению опухолей», – пояснил эксперт.

Пока российские власти останавливать рост акцизов не планируют. Согласно заявленным планам, минимальный сбор с 1000 сигарет к 2019 году вырастет до 2570 рублей. Кроме того, уже в 2017 году станут подакцизными электронные сигареты и жидкость для них, которые до этого были освобождены от платежей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»