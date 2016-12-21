Подстреленный в «Капулетти» мужчина сбежал из больницы

Подстреленный в ресторане «Капулетти» мужчина сбежал из больницы.

Как стало известно «Фонтанке», в результате стрельбы в ресторане на Большом проспекте Петроградской стороны пострадал один мужчина. Его товарищи на своей машине увезли пострадавшего в Первый мед с ранением в левый бок. Там, по данным нашего издания, мужчина назвал фальшивые имя, фамилию и год рождения. После осмотра раненого перевезли в Мариинскую больницу, откуда он, не дожидаясь осмотра врачей, сбежал.

Тем временем полиция установила данные владельца брошенного у ресторана автомобиля «Кадиллак» – это 35-летний уроженец Армении Эдуард Арутюнян. В 2009 он был осужден Колпинским райсудом за использование поддельного документа на 15 тысяч рублей. До 2015 года был индивидуальным предпринимателем, занимался ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания.

Напомним, что конфликт со стрельбой в ресторане «Капуллети» произошел 21 декабря около 15.30. В результате спора порядка 12 человек началась стрельба. Один человек пострадал.