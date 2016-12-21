Бурдинский: Обыски — это попытка дискредитировать меня как защитника «Красного знамени»

Бывший владелец конструктивистской фабрики «Красное знамя» Игорь Бурдинский подтвердил информацию о прошедших 21 декабря обысках и прокомментировал уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК), по данным нашего издания, возбужденное в ноябре.

«Все события сегодняшнего утра не имеют никакого отношения к моей предпринимательской деятельности, – сообщил «Фонтанке» Игорь Бурдинский. – Считаю, что это попытка дискредитировать меня как человека, выступающего за соблюдение законности в такой чувствительной сфере, как охрана культурного наследия. На слуху скандалы последнего времени, связанные с вопросами сохранения архитектурных памятников, в которых я занимаю принципиальную гражданскую позицию. Я активно борюсь против строительства жилого комплекса на территории фабрики «Красное знамя» и выступаю за неукоснительное соблюдение законодательства при реставрации культурного наследия Крыма».

«Уверен, что в этом конкретном деле, ставшем поводом к публикациям, в самое ближайшее время разберется следствие, а более глубокие причины окажутся в центре общественного обсуждения, за которое я, в конечном счете, и сражаюсь», – добавил Игорь Бурдинский.

По информации «Фонтанки», около восьми часов утра 21 декабря оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Центральному району провели три обыска в квартирах по месту регистрации Игоря Бурдинского, жительства и у его знакомых. Уголовное дело связано с продажей помещений в так и не достроенной мансарде дома на Чайковского, 61. Помимо этого в полиции Центрального района рассматривается материал по так называемой «рейдерской» статье.