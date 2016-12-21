Подозреваемого в теракте в Берлине не депортировали из-за недействительных документов

Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине не был депортирован из Германии из-за того, что его документы были недействительны, заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер.

Заявление министра транслируют немецкие телеканалы.

Ранее газета Rheinische Post сообщила об обысках в общежитии в городе Эммерих-ам-Райн в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, где проживал предполагаемый террорист, гражданин Туниса Анис А.

«В июне 2016 года федеральное ведомство по миграции и беженцам отклонило ходатайство подозреваемого о предоставлении убежища. Однако он не был депортирован, так как у него не было действительных документов, удостоверяющих личность», — сказал министр, добавив, что «запрашиваемые документы прибыли сегодня». Он отказался от комментариев на тему, действительно ли гражданин Туниса Анис А. является этим подозреваемым.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). МВД ФРГ заявило, что по делу есть подозреваемый, он находится во всеевропейском розыске.