Песков назвал Путина «абсолютным либералом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по натуре абсолютный либерал, а не консерватор, которому чуждо слово «свобода», передает «Интерфакс».

«Вы знаете, недруги — в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России — считают, что Путин скорее консерватор и такой государственник, которому чуждо слово «свобода». Но Путин — абсолютный либерал по своей натуре, гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя оппозицией», — сказал Песков.

Он добавил, что президент «абсолютно либерален в своих экономических подходах, социальной политике и так далее».