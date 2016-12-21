Новые иски от противников реновации могут остановить расселение домов на Ржевке

«СПб Реновация» ожидает, что в ближайшем будущем горожане попытаются оспорить проекты планировки кварталов на Ржевке, Нарвской заставе и в Сосновой Поляне, вошедших в программу реновации. Это может застопорить процесс расселения домов, рассказал в программе «Квадрат» на [Фонтанке.Офис] директор проектов компании Владимир Ефремов.

Компания «СПб Реновация» в декабре сдала в эксплуатацию первый дом в ЖК «Стереос» рядом с Ржевской площадью. Около 300 квартир в нем из 860 должны пойти под расселение домов 1950-х годов, однако переезд может затянуться, рассказал Владимир Ефремов.

«Сейчас мы решаем, что делать со второй очередью, потому что новая редакция 820-го закона установила на этой территории зону регулируемой застройки. Это означает, что расселенные дома сносить нельзя, – объяснил Владимир Ефремов. – Плюс у нас есть свежая информация, что готовится к подаче иск об оспаривании проекта планировки. Основание – как раз то, что новый 820-й закон установил иные правила, нежели заложены в основе проекта планировки». Аналогичная ситуация, по его словам, складывается с кварталами Нарвской заставы и Сосновой Поляны, 1-5.

Если иск по Ржевке будет подан, «СПб Реновация» приостановит процесс расселения ветхих домов. «Во-первых, инвестору расселяемые квартиры не нужны, наш бизнес в другом. Во-вторых, юридически эти дома остаются в программе расселения и сноса. То есть если в них кто-то снова заедет, он опять будет претендовать на расселение», – пояснил Владимир Ефремов.

Такая ситуация уже сложилась в квартале на Лиговском проспекте. Жители через суд добились отмены проекта его планировки. «Сейчас вторая очередь ЖК «Новый Лиговский» остается под вопросом», – сказал Владимир Ефремов.