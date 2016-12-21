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21.12.2016 17:42

ЮИТ приглашает на Pikku Joulu и «Что? Где? Когда?»

ЮИТ приглашает на Pikku Joulu и «Что? Где? Когда?»
«ЮИТ Санкт-Петербург»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приглашает 23 декабря отметить Pikku Joulu (Малое Рождество). Традиционный финский праздник проводится в преддверии Рождества в кругу коллег, друзей и партнеров.

ЮИТ ждет гостей в пятницу, 23 декабря, с 15.30, в городе Пушкин, в конференц-зале Софийского Собора (по адресу Софийская площадь, д. 1).

«ЮИТ Санкт-Петербург»
«ЮИТ Санкт-Петербург»

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Праздничная программа Pikku Joulu включает разнообразные полезные и увлекательные мероприятия.

Гости смогут встретиться со специалистами ЮИТ и представителями ведущих банков, получив консультации и индивидуальные расчеты по ипотеке, позволяющие подобрать оптимальный вариант приобретения квартиры. У новоселов жилого комплекса INKERI, строящегося ЮИТ в исторической части города Пушкин (в сентябре 2016 года были сданы 9 домов первой очереди и сейчас идет их заселение), а также у всех желающих будет возможность неформально пообщаться с руководителями и сотрудниками управляющей компании «ЮИТ Сервис».

Посетителей Pikku Joulu ожидают, в том числе, угощения в финском стиле, рождественские скидки на квартиры в комплексах ЮИТ, а самых маленьких посетителей – анимация и сладкие новогодние подарки.  Угощения и творческий мастер-класс для детей подготовлены активистами Общественно-культурного центра «О-Пушкин», идея создания которого была ранее поддержана ЮИТ.

Особый интерес вызовет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», которая начнется в 18.00. Александр Друзь специально для этой рождественской игры подготовил вопросы, посвященные, в том числе истории Царского села и города Пушкин. А гостем и ведущей игры будет Инна Друзь.

Победители игры «Что? Где? Когда?» получат сертификаты на скидку 3% – на квартиру в жилом комплексе INKERI!

Желающим принять участие в игре необходимо успеть пройти регистрацию на сайте – http://www.yitspb.ru/yit_spb/ipoteka/igra  

Количество мест ограничено! Гости, зарегистрировавшиеся для участия в игре «Что? Где? Когда?», могут собираться с 17.00.

Приглашаем приходить на финское Малое Рождество – Pikku Joulu – всей семьей, и приглашайте своих друзей!

«ЮИТ Санкт-Петербург»
«ЮИТ Санкт-Петербург»

 

Справка о компании «ЮИТ Санкт-Петербург»
 

 

 


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