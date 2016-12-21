Setl City ввела в эксплуатацию второй дом в ЖК «ЗимаЛето»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус №2 с подземной автостоянкой в составе ЖК «ЗимаЛето», который компания возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на проспекте Энергетиков.

Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Сданный корпус рассчитан на 669 квартир с полной чистовой отделкой суммарной площадью около 27 тыс.кв.м. Благодаря расположению вдоль реки Охты, многие квартиры этого дома имеют прекрасный вид на воду и прогулочную зону вдоль берега. Вместе с домом введена в эксплуатацию подземная автостоянка на 242 машиноместа.

Напомним, что ЖК «ЗимаЛето» возводится в 5 минутах от станции метро «Ладожская», на берегу Охты. Здесь появятся 150 тыс.кв.м. жилья, подземные и открытые парковки, детский сад на 190 детей, школа на 450 мест и прогулочная зона вдоль реки. На сегодняшний день уже сданы 2 жилых дома и 2 паркинга, остальные объекты, в том числе социальные, находятся в стадии строительства.

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Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

