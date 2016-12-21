В деле о стрельбе в «Капулетти» появился первый пострадавший

В деле о стрельбе в ресторане в Петроградском районе Петербурга появился первый пострадавший.

Мужчина с пулевым ранением, полученным в конфликте в ресторане «Капулетти» на Петроградской стороне, госпитализирован. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о раненом поступила в полицию в 16:45, пострадавшему 28 лет, он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, перестрелка в ресторане «Капулетти» на Большом проспекте, 74, произошла около 15:15 среды, 21 декабря. Все участники конфликта разъехались с места происшествия до прибытия нарядов полиции.