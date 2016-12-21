Эстонскую границу закупорят новогодние пробки

На въезде в Эстонию самый интенсивный период на пограничных пунктах приходится на время с 24 декабря до 4 января и на выезд с 4 до 9 января.

На выезде из Эстонии избежать длинных очередей поможет заранее забронированное время для пересечения границы на сайте www.eestipiir.ee. На этом сайте можно также получить информацию о том, сколько транспортных средств находится в данный момент в очереди на погранпунктах "Нарва", "Лухамаа" и "Койдула", и информацию о времени ожидания в очереди.

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