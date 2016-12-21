Петербургские автозаводы остановят конвейеры на новогодние праздники. Раньше всех на каникулы уйдет предприятие Hyundai. Оно отправит сотрудников в коллективный отпуск 26 декабря и возобновит работу 9 января. Как пояснили в компании, это связано с подготовкой к запуску новой версии Hyundai Solaris.

Заводы Toyota и Nissan уйдут на традиционные новогодние каникулы 31 декабря и начнут работать с 9 января 2017 года.

Всеволожский Ford, который ушел в простой 15 ноября, вернется к работе 12 января, рассказал представитель первичной профсоюзной организации завода Артем Яшенков.