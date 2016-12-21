Под Саратовом больше пятидесяти коров провалились под лед и погибли

Стадо из 170 коров вышло при перегоне в Саратовской области на замерший пруд, 51 животное провалилось под лед и погибло, сообщило в среду региональное министерство информации.

Инцидент произошел во вторник в Варфоломеевском муниципальном образовании Александрово-Гайского района.

«По предварительной информации, стадо, принадлежащее хозяйству «Сысоевское», вышло на замерзший пруд… Из 171 животного под лед провалилось 51. Все трупы животных из воды извлечены, вопрос утилизации находится на контроле у ветеринарной службы района», — говорится в сообщении.

Специалисты регионального управления ветеринарии выезжали на место массовой гибели коров. «Это следствие халатности людей, которые отвечали за перегон скота. Никакой опасности распространения заболеваний нет», — приводятся в сообщении слова специалистов управления ветеринарии.

В областной прокуратуре уточнили, что прокурор Александрово-Гайского района взял под личный контроль ситуацию с гибелью коров. «Прокурором района скоординирована деятельность органов местного самоуправления, а также ветеринарных служб, направленная на вывоз и утилизацию погибших животных, в целях исключения фактов их растаскивания дикими животными и собаками, и, соответственно, их разложения и возникновения инфекций», — говорится в сообщении.