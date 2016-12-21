В бизнес-центры в районе Пулково-2 вернулся свет

Электроснабжение в Московском районе Петербурга полностью восстановлено. Причины отключения ЛЭП устанавливаются.

Как 21 декабря «Фонтанке» сообщили в «Ленэнерго», электроснабжение было восстановлено в 16:50. В настоящий момент специалисты компании осматривают линию электропередач на предмет стороннего воздействия.

Авария на кабельной линии не отразилась на работе Пулковской таможни. Питание было переключено на резервные источники, а все службы аэропорта продолжили работу в штатном режиме.

Напомним, около двух часов дня 21 декабря из-за отключения кабельной сети в Московском районе Петербурга без света остались несколько бизнес-центров в районе закрытого здания аэропорта Пулково-2. Жилые дома от электроснабжения не отключались.