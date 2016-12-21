«Лыжные стрелы» начнут курсировать в Орехово и Шапки 8 января

Стал известен график движения в новом году «Лыжных стрел» – электричек, отправляющихся на снежные трассы в поселки Орехово и Шапки.

Как сообщает спорткомитет, они будут курсировать с 8 января по 12 марта. Как и в прошлые года, отправляться электрички будут с Финляндского и Московского вокзалов.

Билеты на «Лыжные стрелы» можно получить бесплатно в районных отделах физической культуры и спорта. Формат выезда (лыжная или пешеходная прогулка) будет определяться в зависимости от погодных условий.

Расписание: 8, 15, 21 29 января, 4, 12, 18, 26 февраля, 4, 12 марта.