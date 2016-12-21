Мемориальная табличка Немцову вернулась на стену дома в Ярославле, где жил политик

Мемориальная табличка политику Борису Немцову возвращена на дом в центре Ярославля, где жил оппозиционный политик, сообщил в среду РИА Новости депутат областной думы Василий Цепенда.

Гранитная мемориальная табличка на стене дома по улице Трефолева в Ярославле, где жил Немцов во время работы депутатом Ярославской областной думы, была установлена участниками памятных мероприятий 27 февраля — в годовщину гибели политика. Установка не была согласована с властями, из-за чего они потребовали убрать табличку или провести полную процедуру согласования с администрацией. Активисты от этого отказались, пояснив, что установка уже согласована с жильцами дома. В середине апреля власти демонтировали табличку. Как ранее сообщал РИА Новости Цепенда, он обратился в полицию с просьбой найти табличку — по его словам, после того, как ее демонтировали, активисты не могли выяснить, где она.

«Сегодня, как общедомовое имущество, жильцы дома установили ее. Эта табличка была возвращена на место, откуда ее демонтировали неизвестные люди», — сказал собеседник агентства.

По словам депутата, мемориальную табличку передали в понедельник его помощникам через акт приема-передачи в администрации Кировского и Ленинского района города. Нашли табличку полицейские — в администрации района. На вопрос Цепенды, как табличка оказалась в администрации района, пояснений не последовало.