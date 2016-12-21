«Фонтанка» узнала подробности стрельбы в «Капулетти» на Петроградке

Конфликт в ресторане «Капулетти» на Большом проспекте Петроградской стороны произошел между двумя группами посетителей, похожих на уроженцев Кавказа.

Как стало известно «Фонтанке», 21 декабря, около 15:10, в зал зашли несколько мужских компаний — из пяти, трех и двух человек. Мужчины расположились за соседними столиками и, похоже, настроились на разговор. Беседа не состоялась: ещё до того, как официанты успели обслужить столики, в ресторан зашла ещё одна группа, примерно из восьми человек. Между ожидающими заказа посетителями и вновь прибывшими сразу же разгорелся конфликт, в ходе которого прозвучали выстрелы из травматического оружия. Одна из пуль разбила витринное стекло ресторана.

Учинив шум, участники перестрелки покинули заведение, расселись по машинам и удалились с места происшествия до прибытия нарядов полиции.