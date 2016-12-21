Лунев в мешке

«Зенит», если верить футбольным инсайдерам, собирается заплатить 4 миллиона евро за вратаря, который к 25 годам сыграл всего 10 матчей на уровне премьер-лиги. «Фонтанка» пытается понять смысл этой сделки.

Все идет к тому, что вторым новичком «Зенита» этой зимой станет вратарь Андрей Лунев — человек, который за полтора года проделал путь из ПФЛ (третий дивизион российского футбола) в РФПЛ. По неофициальным данным, сине-бело-голубые намереваются заплатить за него астрономическую сумму для игрока, отыгравшего к 25 годам всего 10 матчей на уровне Премьер-лиги, — 4 миллиона евро.

Еще полтора года назад Лунев играл в Профессиональной футбольной лиге (бывшая вторая лига) за «Сатурн» и ничто не предвещало его скорого взлета. За весь сезон-2014/15 он сыграл всего в четырех матчах, в каждом из которых пропускал минимум по мячу. В одном из интервью тогда он даже сам признался, что всерьез думает об окончании своей непродолжительной футбольной карьеры, настолько все было бесперспективно и безрадостно как в профессиональном, так и в финансовом плане. «Не очень приятно, когда тебе с шести утра до десяти вечера звонят из банка с угрозами штрафа за долги», – вспоминал позже игрок.

И в этот самый момент, достигнув, казалось бы, футбольного дна, Лунев вытащил счастливый билет. В «Уфу» пришел работать тренер вратарей Юрий Перескоков, который познакомился с Луневым в 2013 году в футбольном клубе «Калуга». До перехода в «Уфу» «Калуга» была единственной командой, где Лунев сумел закрепиться в статусе основного вратаря. В сезоне-2013/14 он отыграл 25 матчей за нее в ПФЛ, в которых пропустил 28 мячей. По словам Лунева, именно благодаря Перескокову ему посчастливилось оказаться в «Уфе». Хотя есть и другая версия, что переехал вратарь в столицу Башкортостана по протекции тестя, занимающего административную должность в клубе. Сам Лунев наличие семейных связей в «Уфе» подтверждает, но говорит, что основная заслуга принадлежит все-таки Перескокову.

Сезон-2015/16 Лунев провел в составе молодежной команды «Уфы» — 16 матчей, 25 пропущенных мячей. И хотя уфимская «молодежка» заняла итоговое последнее место в чемпионате, следующий сезон Лунев начал уже в основе первой команды. Рассказывают, что его игра понравилась новому главному тренеру «Уфы» Гончаренко. Но даже с учетом этого предполагалось, что Лунев будет номинально третьим вратарем. Первым номером был Гиорги Шелия, а вторым — вратарь молодежной сборной России Михаил Бородько. Однако когда на старте чемпионата Шелия получил травму, в ворота поставили Лунева, и он воспользовался шансом на все 100 процентов. Он с ходу отыграл три матча подряд на ноль, в одном из которых (против «Локомотива») отбил пенальти Пейчиновича. В общем, доверие главного тренера он заслужил не просто так. Место в воротах Лунев не покинул даже после выздоровления Шелии.

Можно сказать, что Луневу повезло, ведь у «Уфы» отлично выстроена оборонительная игра — защита уфимцев в этом сезоне одна из лучших в чемпионате. Но даже с учетом этого 25-летний вратарь все равно вносит существенный вклад в общекомандный результат. Лунев — один из двух лидеров РФПЛ по количеству отбитых ударов в среднем за игру — 3,7. Столько же только у Беленова из «Анжи», которым «Зенит», к слову, также интересовался. По версии сайта whoscored.com, Лунев имеет общий статистический рейтинг 7,26, что ставит его на третье место в «Уфе» и на первое среди всех вратарей РФПЛ.

И тем не менее есть один важный момент, который ставит под сомнение необходимость платить за такого игрока, как Лунев, 4 миллиона евро. На высоком уровне он за всю свою профессиональную карьеру провел всего четыре месяца — с августа по ноябрь 2016-го. А до этого, не забывайте, он даже в третьем по силе дивизионе российского футбола играл с переменным успехом. То есть получается, что «Зенит» приобретает в какой-то степени кота в мешке за сумасшедшие деньги. Никто не даст гарантии, что этот кураж, или везение, или что бы там это ни было, вдруг резко не оборвется. Возможно, за более адекватные деньги на такой риск, наверное, можно было пойти.

Авторитетный сайт transfermarkt.de, который специализируется на аналитике футбольных трансферов, оценивает рыночную стоимость Лунева в 500 тысяч евро, и эта сумма с учетом профессионального опыта и достижений выглядит гораздо более реально, чем та, за которую «Зенит» предположительно собирается купить его. Все-таки в Петербурге у Лунева не будет ни Перескокова, ни влиятельных родственников. Здесь ему придется надеяться только на себя, и как он себя в таких условиях проявит, при том что никуда не делись Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков, еще большой вопрос.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»