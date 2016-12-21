Петербуржца будут судить за стрельбу, обезобразившую оппонента

Прокуратура Василеостровского района направила в суд уголовное дело Максима Майера, которого обвиняют в стрельбе из травматического пистолета по оппонентам. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, в феврале этого года Майер поссорился с двумя мужчинами и, не найдя слов, схватился за травматический пистолет. Одному из его оппонентов досталось четыре выстрела, некоторые были сделаны в лицо с близкого расстояния, второй «отделался» двумя выстрелами и пострадал гораздо меньше, следует из материалов дела. Следователи считают, что попавшие в лицо пули изуродовали одного из пострадавших.

В пресс-службе сообщают, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по трем статьям УК. Максиму Майеру вменяют хулиганство, умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, и всё это с применением оружия.

Точку в деле поставит Василеостровский районный суд.