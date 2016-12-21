В арбитраж Петербурга посыпались иски на дорожную компанию «Буер»

Подведомственный Росавтодору «Севзапуправтодор» подал иск в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти к ЗАО «Буер». С крупной дорожной компании, которая принимала участие в ремонте федеральных трасс и улиц Санкт-Петербурга, истец намерен взыскать 11,4 млн рублей.

Участники финансового спора отказываются обсуждать суть претензий. В приемной ЗАО «Буер» заявили, что «никаких комментариев точно не будет». В пресс-службе «Севзапуправтодора» «Фонтанке» сообщили: «Пока мы не располагаем информацией о принятии нашего заявления в судебное производство».

Информации о принятии заявления к производству пока действительно нет в картотеке суда. Но, судя по данным арбитража, «Севзапуправтодор» – не единственный истец, готовый судиться с контрагентом. 14 декабря 2016 года с иском к ЗАО «Буер» обратилось Санкт-Петербургское госучреждение «Дирекция транспортного строительства». Сумма иска пока не уточняется.

ЗАО «Буер» выполняло крупные госконтракты. В «копилке» компании как объекты капитального строительства (Кронверкский и Лесной проспекты, проспект Луначарского), так и новое строительство (Витебский проспект, автодорога М-20). Контракт по капремонту трамвайных путей на проспекте Луначарского становился поводом для разбирательств силовиков. В 2010 году Дирекция транспортного строительства Петербурга заключила с «Буер» контракт на сумму 380 млн рублей, в 2013 году оказалось, что реальная стоимость работ гораздо ниже.