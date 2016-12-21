В Югре зафиксировали рекордную температуру - минус 62 градуса

Рекордная температура в минус 62 градуса зафиксирована на Большом Ольховском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила РИА Новости директор департамента общественных и внешних связей региона Елена Шумакова.

"Пятьдесят восемь градусов в поселке Казым Белоярского района — вчера это было… Видимость практически никакая. Свежие данные — минус 62 градуса сегодня, Большое Ольховское месторождение. Это тоже Белоярский район",— сказала собеседница агентства.

Из-за морозов в школах региона отменили занятия. Ранее сообщалось, что из-за аномальной погоды отправку рейсов задержали местные аэропорты.

По словам Шумаковой, морозы продержатся до пятницы. "В пятницу… —30 градусов будет всего лишь! Можно сказать, Крым!" — пошутила директор департамента.