Минздрав ограничит продажу спиртосодержащих настоек до двух флаконов в руки

Минздрав намерен ограничить продажу в аптеках ряда спиртосодержащих лекарств, таких как настойка пиона и боярышника, заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников, передает RNS.

По его словам, объем таких лекарств может быть ограничен флаконами 25 мл и они будут отпускаться не более двух в одни руки.

«Сейчас мы вводим ограничение по расфасовке лекарственных препаратов в зависимости от степени злоупотребления ими и необходимости количества такого препарата на курс лечения. Это будут упаковки начиная от 0,25 [л] упаковки, и они будут отпускаться, допустим, не более двух в руки. Такое ограничение вводится», — сказал он.

Если лекарства на курс лечения необходимо больше, объем тары может быть увеличен. Ограничения будет определять специально сформированная комиссия.

«Речь идет, скорее всего, о таких настойках, как пион, боярышник, гипотензивные и успокаивающие средства, которые в принципе востребованы и употребляются по назначению в том числе», — отметил Костенников.

Ранее стало известно, что жертвами отравления «Боярышником» в Иркутске стали 62 человека.