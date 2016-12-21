МВД назвало действия съемочной группы "Ревизорро" незаконными

МВД России дало юридические разъяснения по поводу неправомерности действий съемочной группы телепередачи "Ревизорро" и предупредило журналистов об ответственности за злоупотребление свободой средств массовой информации.

Как говорится в разъяснении на сайте министерства, программа "Ревизорро" ставит своей целью проверку и фиксацию нарушений хранения продуктов и несоблюдение санитарных правил в отелях и ресторанах. Однако согласно законодательству проверкой соблюдения СанПИН и защитой прав потребителей в России занимается государственный орган – Роспотребнадзор.

Также, отмечает МВД, предусмотренное законом право журналистов получать информацию и посещать предприятия, фиксируя происходящее на фото и видео, не означает наличие у журналиста исключительных прерогатив, свойственных госорганам (например, применение мер принуждения). "То есть деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной", – говорится в разъяснении.

Кроме того, правила оказания услуг общественного питания не дают потребителям и журналистам правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен.

В заключение МВД напомнило, что наряду с предусмотренной Законом о СМИ ответственностью за ущемление свободы СМИ также предусмотрена и ответственность за злоупотребление свободой средств массовой информации.

Программа "Ревизорро" привлекла к себе внимание в начале декабря, когда в фейсбуке началось активное обсуждение выпуска, посвященного московскому ресторану "Одесса-мама". Во время съемок сотрудники кафе закрыли ведущую передачи Елену Летучую в морозильной камере и вылили на нее ведро воды. Многие пользователи соцсети посчитали, что журналисты не имели права вторгаться на кухню заведения.