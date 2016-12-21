В ресторане «Капулетти» на Петроградской стороне — перестрелка между клиентами

Стрельба произошла у ресторана «Капулетти» на Большом проспекте Петроградской стороны, дом 74.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, 21 декабря около 15:20 в полицию поступило сообщение о конфликте между посетителями ресторана «Капулетти». Начав ссору в зале, противники затем переместились на улицу, где и прозвучало несколько выстрелов из травматического оружия. Участники потасовки разъехались с места драки до прибытия наряда полиции.

«На данный момент в полицию не поступило ни одного заявления о данном конфликте и не зафиксировано ни одного обращения в медицинские учреждения. Полиция Петроградского района проводит проверку, устанавливаются лица, участвовавшие в конфликте, и обстоятельства происшествия», – сообщили в пресс-службе полиции.