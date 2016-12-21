Мединский предложил ужесточить наказание для сайтов с пиратскими фильмами

Министр культуры Владимир Мединский на закрытом заседании думского комитета по культуре предложил ужесточить ответственность за продажу на сайтах пиратской кинопродукции, сообщила журналистам по итогам заседания в среду первый замглавы комитета Елена Драпеко (СР).

«Предлагается ужесточить ответственность за продажу на сайтах пиратской кинопродукции», — сказала она. По словам парламентария, такое предложение сделал федеральный министр культуры.

«Министр культуры очень озабочен тем, что у нас не окупаются наши вложения в национальный кинематограф. Первое — у нас недостаточное количество кинозалов, а второе — у нас фильмы крадутся пиратскими сайтами еще до того, как они выходят в кинотеатр», — добавила депутат.

По ее словам, думский комитет по информационной политике предлагает «укрепить легальные сайты». «Мы должны запросить право на досудебное закрытие (сайтов)-"зеркал". Потому что сегодня если в судебном порядке закрывается какая-то страница, то буквально в эту же секунду ворье, которое живет в Интернете, тут же делает «зеркало», то есть копию этой страницы, и на нее опять надо получать судебное решение», — объяснила Драпеко.

Депутат добавила, что было решено создать рабочую группу, в которой будет принимать участие думские комитеты по культуре, по законодательству и по информационной политике, а также министерство связи. Рабочая группа будет готовить законопроект о досудебной блокировке сайтов с пиратской кинопродукцией.