Фанаты “Зенита” осуждены за разбой

Петроградский суд Петербурга вынес приговор членам фанатской группировки «Мюзик-холл» за разбойное нападение на прохожего в день матча с грозненским «Тереком» . За преступление, которое предусматривает лишение свободы или принудительные работы, ультрас отделались штрафами.

Как сообщили «Фонтанке» 21 декабря в Петроградском суде, четверо подсудимых – Курочкин, Лоскутов, Афанасьев и Авдеев – признаны виновными в том, что 1 августа 2015 года у станции метро «Спортивная» совершили разбойное нападение на прохожего и отобрали у него видеокамеру.

Как писала «Фонтанка», поводом для внимания прохожего к фанатам стала их агрессия по отношению к лицам кавказской внешности. Мужчина решил запечатлеть безобразие. Его повалили на землю, избили и отобрали камеру.

Преступление по статье 162 УК «Разбой» наказывается принудительными работами или лишением свободы. Однако суд ограничился штрафами. Курочкин приговорен к выплате 60 тысяч рублей, с остальных требуется по 20 тысяч.

«Подсудимые частично признали вину», – уточнили в Петроградском суде.

Судья Юрий Комаров применил к фанатам «Зенита» статью 64 УК «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление».

Закон разрешает ее использовать при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, а также их поведением после преступления. Напомним, все четверо скрылись с места разбойного нападения. Курочкин был задержан через несколько дней, еще троих нашли в декабре. Также отметим, что при нападении ультрас на прохожего с камерой пострадали два сотрудника Петроградского УМВД.

Артем Курочкин – один из бригадиров «Мюзик-холла». Он известен и польским полиции и суду. На Евро-2012 он участвовал в беспорядках и был приговорен к тюремному сроку.

Приговор фанатам в законную силу не вступил. Возможно, прокуратура не согласится и обжалует в горсуд.

Петроградский суд рассматривает еще одно уголовное дело против ультрас «Зенита». Семь человек обвиняются избиении болельщиков «Динамо» в сентябре 2015 года. Им вменено хулиганство по мотивам ненависти к социальной группе.