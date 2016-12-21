В Москве на четыре месяца осудили мотоциклиста за «шпионский брелок»

Басманный суд столицы принял решение о лишении свободы сроком на четыре месяца мотоциклиста за приобретение и попытку сбыта «шпионского брелока», сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает РИА Новости.

«Сегодня судья Елена Ленская признала Алексея Соколова виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации и назначила ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы», — рассказала она.

В соответствии с материалами дела, мотоциклист попытался сбыть приобретенный в Интернете китайский брелок со встроенной камерой, который изначально планировал использовать как видеорегистратор. На сделку с ним пришли сотрудники правоохранительных органов и оформили ее как контрольную закупку незаконно сбываемого оборудования.

По словам Царевой, Соколов выйдет на свободу 24 декабря, так как в этот день закончатся четыре месяца, которые он провел в СИЗО в рамках расследования и рассмотрения дела.