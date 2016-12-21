Зоозащитники Петербурга поздравили Путина с Новым годом и предложили «усыновить» бездомную таксу

Зоозащитники Петербурга поздравили президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом благотворительной открыткой, а также предложили взять из Северной столицы бездомную таксу в свою резиденцию.

В поздравлении в частности говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляем Вас с наступающими праздниками! Желаем здоровья, энергии и стойкости.

Выражаем радость по поводу Вашего отказа от собаки породы акита-ину, которую вам хотели подарить японские партнеры. Правильно, зачем Вам акита-ину (тем более, уже есть одна), когда в Вашем родном городе есть исконно петербургская порода собак. Это мы про такс.

Никто не сомневается, что Санкт-Петербург – столица этих собак. Именно в Петербурге появились самые первые таксы в Российском империи. Их привезла из Курляндии в XVIII веке императрица Анна Иоанновна. Позже под Петербургом появился первый в России питомник такс «Теккельоф». Во время блокады десятки такс из него были направлены на продовольственные склады, где они честно работали ловцами крыс.

С 2010 года в Петербурге проходит крупнейший в мире «Такс-Парад». Сотни коротконогих собак проходят по подиуму в карнавальных костюмах, чтобы показать себя и собрать деньги для сородичей, которые попали в беду: остались без дома или заболели. Девиз «Такс-Парада»: «Каждой таксе по семье. Каждой семье по таксе».

Таксы – собаки, которые по статистике чаще других претерпевают различные бедствия: оказываются без дома и получают различные травмы.

Пользуясь случаем, приглашаем Вас, Владимир Владимирович, на «Такс-Парад-2017», а также просим «усыновить» бездомную таксу из приюта и забрать ее в свою резиденцию – к болгарской овчарке Баффи и акита-ину Юмэ.

Надеемся, что в 2017 году теплый дом и мирное небо над головой будет у всех: у людей, и у зверей, и что, наконец, в России будет введен цивилизованный порядок обращения с бездомными животными».

Открытка для президента была отправлена через сервис «Зверопочта», который недавно заработал. Каждый, кто хочет помочь бездомным и выброшенным на улицу животным, может выбрать на сайте zveropochta.ru авторскую открытку, выпущенную лимитированным тиражом, заполнить форму с адресом и текстом письма и оплатить открытку. Вся прибыль с проданных открыток идет нуждающимся зверям: на лечение, корма, временные дома и стерилизацию.

На открытке, отправленной Владимиру Путину, изображен символ «звериной» почты – такса по имени Такс Петрович.

Первые собранные от продажи открыток средства авторы проекта направили на помощь таксам. В дальнейшем к программе «Зверопочта» присоединятся другие животные: беспородные собаки и кошки.