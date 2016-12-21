Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя РФ

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России убитому в Турции послу Андрею Карлову, сообщается в среду на сайте Кремля.

«За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ присвоить звание Героя РФ Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", — приводится на сайте текст указа.

Справка:

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности.

В результате действий преступника были ранены три человека. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».