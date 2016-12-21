Доллар вернулся к уровню 61 рубля

Курс доллара вернулся к ключевому уровню 61 рубль на фоне сильного рынка нефти, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 15.01 мск среды снижался на 0,43 рубля — до 61,03 рубля, курс евро — на 0,33 рубля, до 63,53 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду доллар уже дешевел до 60,98 рубля — минимума с 14 декабря. Минимум года в 60,47 рубля установлен 13 декабря, ниже этого уровня доллар опускался только в июле 2015 года. Евро также продолжает обновлять минимумы почти за полтора года и опускался в среду до 63,47 рубля.

Нефть торгуется на уровне 55,7 доллара за баррель по марке Brent.