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Выборы
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22.12.2016 17:20
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Как чиновник Смольного в суд за честными выборами пошел

В Петербурге найдена аномалия - 5-й округ в Выборгском районе. Из него бегут единороссы, члены УИК под камеры осуществляют вбросы, а проигравшие чиновники Смольного идут в суд в борьбе за честные выборы.
Как чиновник Смольного в суд за честными выборами пошел
Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Прошедшие выборы в Петербурге уже почти забылись. Осадочек, как говорится, остался, но основные вехи кажутся уже делом минувших дней – но не для всех. Одним из последних решился заявить о нечестности выборов чиновник Смольного и соратник Владимира Путина – кандидат от ЛДПР Егор Тратников. 

Отсмотрев видеозаписи с участков для голосования и сравнив протоколы наблюдателей с данными, введенными в ГАС «Выборы», он, по информации «Фонтанки», обратился в Следственный комитет и городской суд. Тратников уверен: в 5-м округе были нарушения похлеще, чем в подмосковных Мытищах. Как ни странно, оппозиционеры с такой формулировкой согласны.

Выборы в Выборгском районе почти с самого начала избирательной кампании складывались не по стандартному сценарию. В августе вице-спикер ЗакСа – глава фракции «Единой России» Сергей Анденко неожиданно не принес документы для выдвижения в избирком, хоть партия и направила его в одномандатный 5-й округ. Почему так произошло, строили множество теорий. Кто-то указывал, что у Анденко под конец созыва испортились отношения со спикером Вячеславом Макаровым, и, якобы понимая, что тот не захочет его видеть в новом ЗакСе, единоросс сам снял свою кандидатуру. Учитывая резкий характер депутата с почти 20-летним стажем, в это можно было поверить, памятуя, как однажды с трибуны парламентарий обматерил и назвал "баранами" своих коллег по партии. Сам Анденко окружению объяснял, что о сроках выдвижения он попросту забыл. А злые языки клеветали, будто бы вице-спикеру за провал в памяти заплатили, и немало.

Так или иначе, но за месяц до выборов в Выборгском районе намечался единственный явный фаворит: смольнинский кандидат, выставленный ЛДПР, замначальника Жилищной инспекции Петербурга Егор Тратников. В конце 1990-х он работал в структурах «Роснефти», затем занимал пост гендиректора ЗАО «Балтийская финансово-промышленная группа». В 2000 году возглавил дирекцию по строительству петербургской кольцевой автодороги. Этот пост он получил после президентских выборов 2000 года, во время которых работал в петербургском штабе кандидата в президенты Владимира Путина. На выборах-2016 Тратников активно вел кампанию, разъезжая по округу на микроавтобусе с надписью «народный инспектор», на раз-два решал все жилищные проблемы избирателей (а как еще? замначальника Жилинспекции все-таки!). На предвыборных газетах красовался лозунг: «Сторонники Путина могут голосовать за Тратникова», кроме того, в них кандидата в депутаты именовали «строителем КАДа». 19 сентября чиновник выборы в ЗакС проиграл эсеру, врачу-онкологу Александру Егорову, не проявившему себя почти никак во время избирательной кампании. Этому проигравшие и победители находят разные объяснения, но в одном сходятся: на округе были вопиющие нарушения.

Версия 1

Согласно отчету «Наблюдателей Петербурга», в ночь выборов член ТИКа от «Справедливой России» Мария Рудская невольно стала свидетелем диалога между зампредом районной администрации и председателем ТИКа. Они, по словам Рудской, обсуждали предварительные итоги голосования, согласно которым депутатом ЗакСа становился справедливоросс, и это их якобы не устраивало. Речь шла даже о возможном пересчете голосов, однако Рудская отметила в жалобе в избирком, что прервала своим появлением этот разговор и точки в обсуждении должностные лица так и не поставили. Впрочем, если верить отчету «Наблюдателей», и без осуществления этого плана на участках в 5-м округе нарушений хватало.

Например, якобы из районной администрации в УИКи уже ближе к полуночи начали поступать указания о том, что 19-ю строчку в протоколах нужно менять местами с 21-й – то есть результаты Егорова и Тратникова. Якобы только в этом случае вышестоящими комиссиями не будут учитываться никакие жалобы и недочеты («Наблюдатели» приводят несколько свидетельств и жалоб членов УИК). Кроме того, по данным члена ТИК от «Яблока» Виктора Дорогостайского, его коллеги дали указание привозить в здание администрации сначала протоколы по выборам в Госдуму, а только потом разбираться с результатами по голосованию в ЗакС, что как минимум внесло сумятицу.

«Член УИК 401 приехал с одним экземпляром итогового протокола по Думе, заполненным карандашом – для подтверждения результатов ТИКом. (Протоколы по Думе наблюдателям, естественно, никакие не выдавались). Только с результатами по Думе по состоянию на 2.30 ночи прибыли представители УИК 362, 401, 405, 383 и др. Позже выяснилось, что у части комиссий были с собой результаты и по ЗАКСу, но они «не решались» предъявлять их, т.к. ждали указаний по повторному пересчёту или уточнению результатов», – говорится в жалобе Дорогостайского.

«Наблюдатели» добавляют, что представители ЛДПР на участках чувствовали себя уверенно и выступали на стороне председателей комиссий, действуя в соответствии с их указаниями.

«Вероятно, они получили установку, что их кандидат поддерживается администрацией. Трудно представить, что организация фальсификаций происходила без ведома самого кандидата Егора Тратникова, который, занимая пост в жилищном комитете города, по всей видимости, оказал влияние на сотрудников администрации района», – заключают в организации.

Данные обо всем перечисленном «Наблюдатели Петербурга» отправили в ЦИК. Оттуда, по их словам, документы перенаправили в Следственный комитет. Из этого ведомства информация ушла в Генеральную прокуратуру, оттуда — в городскую. Ответ от надзорной инстанции жалующиеся так и не получили.

Версия 2

Свое видение на происходившее в день и ночь выборов 18 сентября есть и у Егора Тратникова. На днях он изложил его в обращении в городской суд и Следственный комитет Санкт-Петербурга. В заявлении, отправленном им на набережную реки Мойки главе городского СК Александру Клаусу, говорится, что все эти месяцы после выборов кандидат от ЛДПР проверял по видеозаписям подлинность обнаруженных его наблюдателями нарушений и убедился: 18 и 19 сентября фальсификации имели массовый характер.

Отдельное внимание Тратников уделяет событиям, происходившим на 383 УИКе в школе №90 на улице Сикейроса. «Члены этой комиссии вступили в преступный сговор между собой и неоднократно от имени пришедших избирателей сами заполняли бюллетени всех уровней голосования, собственноручно бросали их в урну для голосования с целью фальсификации его итогов, после чего вносили сведения о «якобы пришедших» избирателях в книги учета», – пишет он. Всего, по мнению Тратникова, на этом участке произошло 21 нарушение. 

Самые вопиющие зафиксировала видеокамера. Например, на пленке можно увидеть заместителя председателя комиссии Бердышева. Он трижды за час вбрасывает заранее заполненные членами комиссии бюллетени в урну для голосования. Судя по видео, человек, похожий на Бердышева, явно не уверен в себе, один раз ему даже приходится прятаться за кабинкой для голосования, чтобы не привлечь к себе внимание находящихся на участке избирателей. По утверждению Тратникова, зампред комиссии смог таким образом вбросить до полутора сотен бюллетеней. Его коллеги же, тем временем, расписывались за избирателей — делали это тоже под камеру и почти непрерывно.

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На отсмотренном Тратниковым видео с участка также несколько раз появляются члены и председатель территориальной избирательной комиссии. Они о чем-то беседуют с членами УИК даже уже за полночь – с 23.47 до 00.25 (хотя, по идее, в это время члены ТИК должны находиться в администрации, куда начинают стекаться первые результаты голосования).

В заявлении Тратников просит СК РФ возбудить уголовное дело по статье 142.1 УК РФ (Фальсификация избирательных документов, документов референдума). А также обращает внимание, что глава ТИКа Выборгского района Олег Ткаченко — бывший сотрудник СК РФ, в связи с этим кандидат от ЛДПР просит не отправлять его заявление на проверку в районный следственный отдел, где глава избиркома и работал.

В исковом заявлении в городской суд Тратников просит признать незаконными и отменить результаты выборов по одномандатному округу №5, а также соответствующие решения всех уровней комиссий. В документе он утверждает, что нашел фальсификации волеизъявления 975 избирателей по одномандатному округу №5 и 10 359 избирателей по единому округу (партийным спискам) на выборах в ЗакС. «В списки умышленно были внесены фиктивные данные о том, что последние пришли для голосования в участковые избирательные комиссии и сделали выбор». Эти выводы Тратников сделал на основании просмотра видеозаписей: он по головам посчитал избирателей и сравнил с тем, что написано в итоговых протоколах. Правда, подсчеты сделаны только по данным с видеокамер с 43 УИКов.

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Еще на двух десятках УИКов Тратников нашел расхождения в протоколах, выданных наблюдателям, и данных, введенных в ГАС «Выборы» (точно такие же нарушения нашла «Новая газета» на 60 участках в Мытищах – эта ситуация сейчас обсуждается на федеральном уровне). Например, на 338-м УИКе в письменной версии — 1120 погашенных бюллетеней, в ГАС «Выборы» – 1033. В 333-м УИКе, по данным на сайте ГИКа, у Егорова 203 голоса, у Тратникова — 138, а в протоколе — 193 и 130. Таких недочетов, утверждают в штабе элдэпээровца, довольно-таки много.

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Уже в устных разговорах в его штабе добавляют, что без всяких дополнительных документов по результатам голосования, исходя из обычной логики, можно увидеть, что волеизъявление граждан явно искажено. Например, на 237-м УИКе за Егора Тратникова проголосовали 226 человек, а за ЛДПР — 68, зато за «Единую Россию» – 370. На 387-м УИКе за Тратникова проголосовали 383 человека, а за его партию — 126, за «ЕР» – 367. В то же время за выигравшего Егорова проголосовало в несколько раз больше, чем за саму партию «Справедливая Россия», от которой он шел. Например, на 243-м УИКе 261 человек проголосовал за депутата-оппозиционера и всего 80 – за список эсеров. На 334-м УИКе разница еще более вопиющая: 323 против 34.

При этом в штабе Тратникова уверены: голоса от их кандидата на самом деле перекинули Егорову, а голоса ЛДПР – «Единой России».

«Обидно, ведь я мог, например, вместо Сысоева быть в ЗакСе, если бы результат по моей группе ЛДПР был выше», – отметил в разговоре с «Фонтанкой» сам Тратников. Судя по всему, «обидно» – это лишь малое, что может сказать чиновник Смольного, рассчитывавший на иной исход выборов. На вопрос о том, понимает ли, что он, по сути, стал жертвой той системы, выходцем из которой сам и является, Тратников аккуратно от ответа уходит, обращая внимание, что нарушения были и в других районах города, а еще что его доверенными лицами были такие уважаемые люди, как генерал-полковник в отставке, член президиума Общественного совета Петербурга Анатолий Ермаков, генерал-лейтенант, проректор Смольного института Российской академии образования Виктор Казанцев, председатель совета ветеранов СПбООСВТ полковник в отставке Владимир Юрчик.

«Фонтанка» спросила выигравшего депутата Александра Егорова, будет ли он помогать бороться сопернику с фальсификациями, однако эсер интерпретировал судебные иски и заявления в СК по-другому: «Ну а я-то тут при чем? Мое участие было минимально, у меня был мизер денег: одна газета и листовка и встречи во дворах. Что я мог сделать, не имея ресурса? И что могу сделать сейчас: спросить администрацию, почему та плохо поработала против меня? Не так, как в 2011 году, когда количество моих голосов за считанные часы сократилось вдвое? Это смешно».

К слову, Горизбирком в последние месяцы без устали твердил, что выборы в Петербурге прошли на достойном уровне: жалоб неимоверно мало, судебных исков — единицы, да и административный ресурс применялся по минимуму.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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