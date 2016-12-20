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21.12.2016 17:45
137 Комментариев

Какой будет оплата проезда в 2017 году

Комитет по тарифам выпустил официальное постановление о стоимости проездных билетов в 2017 году. В нём указаны как уже ранее известные тарифы – например, стоимость месячного проездного или проезда по «Подорожнику», – так и тарифы на новые, только вводимые типы билетов. «Фонтанка» изучила тарифное меню, которым петербуржцы и гости города будут пользоваться в следующем году.
Какой будет оплата проезда в 2017 году
Александр Дроздов/Интерпресс

Повышение стоимости оплаты проезда до 45 рублей на метрополитен и 40 рублей на наземный транспорт уже давно известно горожанам и вызвало большие споры. Вместе с тем дорожают и все остальные типы билетов, но значительно меньше. Логика представителей власти, видимо, такова: резкое повышение стоимости разового проезда сгладить меньшим повышением цен на длительные проездные и проезд по «Подорожнику». 

Так, цена первой поездки по «Подорожнику» на метро увеличится с 34 до 36 рублей (или на 6%), на наземный транспорт – с 29 до 31 рубля (или на 7%), а стоимость единого проездного на месяц увеличится с 2690 до 2900 рублей (или на 8%). Пассажиры, пользующиеся общественным транспортом постоянно, должны меньше почувствовать повышение цен, а те, кто сейчас покупает жетоны метро и билеты в наземном транспорте, чтобы сэкономить, смогут приобрести «Подорожник» и воспользоваться теперь уже значительными скидками по нему. Сейчас доля пассажиров, каждый раз покупающих билет у кондуктора или жетон метро, составляет около 25%. После такого изменения цен Комитет по транспорту прогнозирует снижение этой доли до 15%.

Вместе с тем единый проездной на месяц  по-прежнему является очень невыгодным вариантом относительно «Подорожника», являющегося по сути разовой оплатой проезда на электронном носителе. Если мы считаем, что пассажир совершает одинаковое количество поездок на метро и на наземном транспорте, то «Единый» становится выгоднее оплаты по «Подорожнику» только с 95-й поездки как в 2016 году, так и в новом, 2017 году. 

Согласно анализу студента Высшей школы экономики Михаила Улицкого, рассмотревшего более 550 городов, Санкт-Петербург в тридцатке городов мира с самыми невыгодными проездными относительно тарифов на разовый проезд, а из исследованных городов Европы и вовсе показал худший результат. Такое ухудшение произошло в 2013 – 2015 годах, когда стоимость единого проездного билета стала резко расти.

30 городов мира с самыми невыгодными месячными проездными
30 городов мира с самыми невыгодными месячными проездными
фото с сайта vk.com, пользователь Миша Улицкий

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Распределение по всем городам
Распределение по всем городам
фото с сайта vk.com, пользователь Миша Улицкий

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30 городов мира с самыми выгодными месячными проездными
30 городов мира с самыми выгодными месячными проездными
фото с сайта vk.com, пользователь Миша Улицкий

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Известны теперь тарифы и на новые типы проездных. Так, будут введены долгожданные билеты на 90 минут, а также билеты на разное число суток, от 1 до 7. Они поступят в обращение с 1 января в режиме тестовой эксплуатации, в течение которой Комитет по транспорту будет отслеживать возможные проблемы при их использовании. А ориентировочно с марта билеты должны быть введены в режиме постоянной эксплуатации.

Билет на 90 минут будет стоить 70 рублей. Это дешевле, чем две поездки, если использовать разовые билеты на наземный транспорт и метро (85 рублей), но дороже, если эти же разовые поездки совершить при использовании «Подорожника» (67 рублей). Таким образом, если в течение 90 минут не использовать только поездки на метро, то такой билет станет выгоднее со второй поездки. Если за эти 90 минут использовать и наземный транспорт, то такой билет станет выгоднее только с третьей поездки.

Интересны цены на суточные проездные. Билет на сутки стоит 180 рублей. Если мы предполагаем, что пассажир будет равномерно использовать метро и наземный транспорт, то средняя стоимость поездки по городу с использованием «Подорожника» 33,5 рубля. Исходя из этого, билет на сутки станет выгодным, только если за эти сутки предполагается совершить 6 или более поездок. 

Билет на двое суток стоит 255 рублей, то есть доплата составит 75 рублей. За каждые последующие сутки доплата, вопреки логике, будет составлять больше – 85 рублей (340 рублей на 3 суток, 425 рублей на 4 суток, 510 рублей на 5 суток, 595 рублей на 6 суток, 680 рублей на 7 суток). Билеты на 2, 3, 4, 5 суток будут окупаться относительно проезда по «Подорожнику» с четвёртой поездки в день, а на 6 и 7 суток – с третьей поездки в день.

Отдельно следует отметить такой курьёзный факт. Тарифная сетка сформировалась таким образом, что в феврале, к примеру, будет выгоднее купить 4 раза билет на 7 суток (2720 рублей), чем один раз «Единый» на месяц (2900 рублей). Такой экономией пассажиры смогут воспользоваться уже через два месяца, если тестовая эксплуатация новых билетов будет успешной.

Помимо этого будут введены два новых типа билетов для студентов – только на метро и только на наземный транспорт. Билет только на метро будет стоить 550 рублей, а только на наземный транспорт – 485 рублей. Если же студент пользуется всеми видами городского транспорта, то он будет стоить 1035 рублей. Это позволит сэкономить большому количеству студентов, которые сейчас имеют возможность купить билет только на все виды транспорта.

Одновременно с этим стало известно изменение тарифов на проезд в Москве. Там цены на проездные билеты длительного пользования остаются неизменными. Вырастут только цены на билеты, зависящие от количества поездок, в том числе разовые (с 50 до 55 рублей за одну поездку), разовые по «Тройке» – аналогу нашего «Подорожника» – с 31/32 до 35 рублей, а также цены на билет на 90 минут – с 49 до 54 рублей, если использовать карту «Тройка». А билет на 30 дней по-прежнему будет стоить 2000 рублей, что в 2017 году будет уже на треть дешевле, чем аналогичный «Единый» билет на месяц в Петербурге. Такая тарифная политика стимулирует пассажиров покупать безлимитные проездные билеты, а значит, использовать общественный транспорт чаще, в том числе пересаживаясь с личного транспорта и снижая пробки на дорогах.

Так что в Петербурге в 2017 году горожанам, которые хотя бы иногда ездят на общественном транспорте и покупают разовые билеты, будет выгоднее купить «Подорожник» и использовать его. А пассажирам, покупающим «Единый», в некоторых случаях будет дешевле комбинировать покупку «суточных» билетов с использованием «Подорожника». В такой ситуации, несмотря на ввод новых удобных типов билетов, тарифное меню для горожан остаётся непонятным, невыгодным и дорогим для постоянных поездок.

Арсений Афиногенов, специально для "Фонтанки.ру"


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комментарии пользователей (137)
vamos
22 декабря 2016 г. 17:39
внук_блокадников: По содержанию белка в пшеничной муке, что сейчас, что тогда мы были далеко не на первых ролях. Именно в погоне за рекордными урожаями качество было утеряно очень давно. До 17-го года все было наоборот. Не мои фантазии, а рассказы специалистов. При желании наверное можно и статистику нагуглить.
grannie
22 декабря 2016 г. 15:54
Татти:
Превращение молока в простоквашу (а не горькую субстанцию) считаб показателем натуральности молока.
Справедливо только для непастеризованного молока. Пастеризованное скисать и не должно.
grannie
22 декабря 2016 г. 15:53
Татти: В Москве их почему-то таки находят...
Татти
22 декабря 2016 г. 15:48
grannie: А Вы надеялись, что тарифы будут разрабатывать профессионалы?
Татти
22 декабря 2016 г. 15:46
xb: Превращение молока в простоквашу (а не горькую субстанцию) считаб показателем натуральности молока. Поэтому я бы такое покупала. А скиснет — так простоквашку можно съесть или в оладушки положить.
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