До Бастрыкина не дошли миллионы профсоюзов

Профсоюзный лидер Дербин заявил на «коллекторов», которым сам же заплатил 17 миллионов рублей, чтобы те именем Бастрыкина решили вопрос с санаторием «Черная речка».

Глава профсоюзов Петербурга Владимир Дербин в начале 2012 года познакомился с двумя отставными генералами МВД Сергеем Сидоренко и Геннадием Водолеевым, которые презентовали ему книгу «Деньги. Деньги. Деньги», рассказали о своей деятельности по защите законности и прав граждан, и вообще так понравились главе Ленинградской федерации профсоюзов, что он поделился с ними своими чаяниями – общественная организация хотела вернуть потерянные в 2006 году десять объектов недвижимости на Приморском шоссе в поселке Молодежный, более известных как санаторий «Черная речка».

Генералы пообещали помочь и познакомили Дербина с Александром Лутовиновым, которого отрекомендовали как человека со связями в ГСУ СК РФ Петербурга и центральном аппарате комитета в Москве. Новый знакомый представился сотрудником ООО «Межбанковская коллекторская служба» и козырял знакомством с замглавой ГСУ по экономике Павлом Камчатным, к которому, по его словам, следовало обратиться за решением вопросов по противозаконно изъятой недвижимости. Результатом встречи с Лутовиновым стало заявление в комитет, якобы положенное Камчатному на стол.

К лету 2012-го, по словам Дербина, новый знакомый стал настаивать на заключении договора с его компанией. Он был настолько убедителен, что ЛФП подписала соглашение на 34 миллиона рублей, а также выделила помещение в здании Дворца труда, где расположена федерация. Только аванс по договору составил 17 миллионов, которые и были перечислены компании.

Стоит отметить, что ООО «МКС», согласно информационно-аналитической базе «СПАРК», зарегистрирована в 2011 году. Согласно учредительным документам она занимается деятельностью в области права и бухгалтерского учета. Лутовинов лукавил, говоря, что является лишь сотрудником службы: он — один из трех основных соучредителей и фактически руководит фирмой. Номинальным директором общества является Михаил Балунин. Из справки о компании становится ясно, почему именно с Лутовиновым познакомили Дербина генералы. Геннадий Водолеев владеет 4 % фирмы.

Через год, когда уголовное дело о мошенничестве при продаже санатория было возбуждено и без стараний «МКС», от компании потребовали отчета. И даже пригрозили принять меры вплоть уголовно-правового воздействия. Однако Лутовинову удалось снять возникшее напряжение. Он рассказал Дербину, что ездил в Москву, посетил А. И. Бастрыкина, который «придал делу нужный ход».

В начале 2015 года он представил Дербину некую Ольгу Липатову и предложил нанять ее юрисконсультом. Правда, рекомендовал Лутовинов женщину не как крутого профессионала, а как близкую родственницу главы СК РФ Александра Бастрыкина. За ежемесячный гонорар в 50 тысяч она должна была поддерживать связь с главным следователем страны и обеспечивать правильное расследование дела по заявлению федерации. В договоре, который с Липатовой подписали, было прописано, что она должна осуществлять «сопровождение дел в суде». Отметим, что то самое дело еще находится в процессе предварительного расследования, а какими-либо иными делами Липатова не занималась.

Так как расследование дела о хищении объектов недвижимости профосоюзов в Молодежном топталось на месте, с Липатовой договор закючили и деньги ежемесячно платили вплоть до июля 2016 года.

Летом 2016 года терпению Дербина пришел конец. Он в жесткой форме потребовал от Лутовинова и «МКС» отчета о деятельности или возврата 17 миллионов. Предприниматель же ответил ему, что деньги вернуть не может, так как они «пошли на взятки руководству ГСУ СК РФ по Петербургу и дело расследуется в нужном направлении».

После этого Дербин решил обратиться к петербургскому адвокату Александру Афанасьеву, который после ознакомления с историей взаимоотношений ЛФП и «МКС» определил деятельность Лутовинова и Липатовой как «откровенное жульничество и дискредитацию руководства правоохранительных органов страны» и предложил профсоюзному лидеру обратиться в Следственный комитет. Что и было сделано.

Сейчас, как сообщил «Фонтанке» Афанасьев, по заявлению Дербина ведется доследственная проверка.

«Фонтанка» обратилась за комментарием к Александру Лутовинову по поводу выдвинутых Дербиным претензий. Предприниматель пообещал приехать, привезти оправдывающие его документы, дать пояснения и пропал.

Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»