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09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Молодежный еврейский центр «Гилель»

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль.

3 образовательные поездки в Израиль по программе «Таглит» из Петербурга состоятся с 16 по 25 июля, с 23 июля по 1 августа, с 30 июля по 9 августа. Регистрацию открыл молодежный еврейский центр «Гилель».

Каждая группа состоит из 40 участников, которые путешествуют вместе на протяжении 10 дней. Участники тура посетят Иерусалим, Тель-Авив, Цфат, север страны, заночуют в пустыне — в шатрах у бедуинов, встретят рассвет на горе Масада. Программа включает в себя поездки по всему Израилю, прогулки верхом на верблюдах, гонки на джипах, дебаты на различные темы и встречи с интересными людьми.

Николай Хануков, директор молодежного центра «Гилель» в Санкт-Петербурге: «Это уникальный проект, эквивалента которому нет. Мы предлагаем участникам не просто стать туристами, но и окунуться в самое сердце страны. Это путешествие остается в памяти и в сердце на всю жизнь! Нам важно, что каждый еврейский молодой человек знает, что такое Израиль не понаслышке – это и есть наша миссия!»

Образовательный проект «Таглит» финансируется пожертвованиями из многочисленных источников: средства в проект вкладывают государство Израиль, фонд «Генезис», еврейские федерации, фонд «Керен А-Есод» и другие. Программа «Таглит» существует уже больше 15 лет, и за это время страну посетили больше 500 тысяч человек со всего мира.

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Молодежный центр «Гилель» является официальным партнером «Таглита» в России и крупнейшей международной еврейской студенческой организацией в мире, работающей с молодежью. Во время поездки есть мероприятия, которые организованы только для групп «Гилеля». «Гилель» набирает группы из одного города, а значит, после возвращения вы не потеряете новых друзей.

Зарегистрироваться на тур можно на сайте www.hillel.ru/trip-to-israel

На все вопросы ответит координатор молодежного центра «Гилель», Валерия Фарберова 8-981-964-86-22.

 


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