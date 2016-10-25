«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки

В Рождество – 7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.

Ретропоезд начнет свой путь с Витебского вокзала, построенного на месте самого первого вокзала России. В то время – в 30-х годах XIX века – он назывался Царскосельским. Такое же имя носила первая отечественная железная дорога, связавшая столицу Российской империи с Царским Селом.

Представление о том, какой подвижной состав использовался для переезда царской семьи и знатных гостей, участники тура получат в ходе экскурсии по Витебскому вокзалу. Рядом со зданием, в крытом павильоне, находится макет поезда, который совершил первый в России рейс из Петербурга в Царское Село в 1837 году. Возглавляет поезд паровоз «Проворный», изготовленный на заводе Стефенсона – первой в мире паровозостроительной компании.

Познакомившись с историей и великолепными интерьерами вокзала, туристы окажутся на платформе и увидят «живую» машину из прошлого, окутанную клубами пара и дыма. Восторженные возгласы, щелчки затворов фотокамер – и ретропоезд отправится в путь.

В ходе поездки экскурсовод «РЖД Тур» расскажет об истории паровозостроения и железных дорог и обратит внимание туристов на интересные объекты по пути следования.

По прибытии на платформу 21 км туристы осмотрят станцию Царскосельская южной трассы Малой Октябрьской железной дороги, где в летнее время проходят практику дети, осваивая основные железнодорожные профессии.

В ходе экскурсии туристов познакомят с современными устройствами и системами организации движения, а также продемонстрируют подвижной состав детской железной дороги, среди которого наибольший интерес вызывают тепловозы, носящие имена «Пегас» и «Колибри», а также паровоз «Октябренок».

С более подробной информацией о программе можно ознакомиться на сайте «РЖД Тур».