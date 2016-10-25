«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки

Еще
18:59 22.12.2016
Пришлите свою новость!
18:56
В Казани водитель въехал в здание аэропорта, покатался, разнес кафе и был задержан
18:48
В Индии можно купить наличные деньги в интернет-магазине
18:41
У петербургских меховщиков арестовали шубы без чипов на 68 миллионов
18:39
МИД России возмутился публикацией украинским послом мемов про «Боярышник». Посол ответил
18:35
Финский подросток госпитализирован после передозировки сиропом от кашля
18:35
Росгвардия в Петербурге разогнала «воровскую сходку»
18:33
За 11 месяцев аэропорт Пулково пропустил 12 миллионов пассажиров
18:29
Умолчавший о двойном гражданстве житель Петербурга осужден по уголовному делу и заплатит штраф
18:22
В Саратовской области родившая от 12-летнего мальчика созналась в совращении
18:16
IKEA выплатит $50 млн компенсации за смерть детей от комодов
18:09
«Зенит» сыграет с ЦСКА 4 марта в Москве
18:09
Доктор Лиза: Приговор Карауловой не стыкуется с тем впечатлением, которое она производит
18:07
Лукашенко подарил Кучме петуха
17:55
В Гостином дворе пройдет ярмарка в пользу фонда «Линия жизни»
17:52
Лабораторная диагностика для детской больницы Петербурга оказалась непозволительной роскошью
17:49
Двум депутатам вменяют незаконно добытые у «Росгосстраха» миллионы
17:44
Год силовика: Как изменилась роль силовых структур в 2016 году?
17:40
Семь экстремистов из "Таблиги Джамаат" задержали в московском регионе
17:32
Новгородца оштрафовали на родине, а нашли с просроченной лицензией в Петербурге
17:25
Двух фигурантов дела о "Боярышнике" в Иркутске отправили под домашний арест
17:18
В Петербурге отправили под домашний арест предполагаемых «черных банкиров»
17:11
В Екатеринбурге снова высадили ребенка на сильный мороз - из-за отсутствия справки
17:08
Сотни театральных деятелей России выступили против очередного "объединения"
17:04
Суд в Киеве разрешил прокуратуре обыскать администрацию Путина
16:55
МИД Украины заявил о разработке механизма визового режима с Россией
16:47
«Невский экспресс» опаздывает в Петербург на 2 часа из-за сломанного локомотива
16:43
«СПб Реновация» попросила Полтавченко продлить расселение хрущевок на 10 лет
16:40
СМИ: Вся лыжная сборная России может быть дисквалифицирована
16:29
После обысков по делу банка «Советский» к следователю доставлены пятеро
16:28
Смольный объявил о создании общегородского родительского комитета
16:24
В Финляндии подорожал лосось
16:21
Инна Чурикова попала в больницу с переломом руки
16:13
Джоан Роулинг пишет две новые книги
16:08
Смольный обещает проблемным застройщикам сложности в привлечении новых дольщиков
16:00
«Левада»: Рост цен взволновал россиян больше, чем избрание Трампа
15:57
Бывшая студентка Караулова получила 4,5 года колонии по делу о попытке бегства в ИГИЛ
15:46
СМИ: 22-летний датский защитник может продолжить карьеру в «Зените»
15:40
В центре Петербурге появится первая велодорожка — вдоль Фонтанки
15:31
Возле «Елизаровской» восстановят прежнее движение автобусов
15:19
Троицкий и Дворцовый мосты закроют из-за фейерверков
15:09
Пациенты 23-й больницы: Нацгвардия хочет "отжать" нашу клинику
15:07
Депутаты поддержали решение о передаче «Красного Бора» в федеральное ведение
15:02
Еще одно опасное спиртосодержащее вещество нашли в Иркутске
15:00
Внук Сталина Евгений Джугашвили скончался в Москве
14:49
Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ
14:42
Минкультуры расторгло контракт с компанией «СтройСоюз СВ» на строительство новой сцены МДТ
14:39
Вице-премьер Хлопонин: Валокордин и боярышник будут продаваться по рецепту
14:37
Шойгу заявил об упразднении Спецстроя
14:27
ВС сократил на два месяца срок школьнику, которому дали шесть лет за вступление в «Правый сектор»
14:17
Студенты ГИТИСа взбунтовались против объединения факультетов
14:09
Девелоперы предложили ограничить подачу поправок в Правила землепользования и застройки
14:04
Пытавшуюся сбежать в ИГИЛ экс-студентку Иванову (Караулову) суд признал виновной
13:56
По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске задержаны 13 человек
13:51
Эрмитаж проведет выставку туфель Маноло Бланика
13:47
Гендиректор «Ювентуса»: Переговоры с «Зенитом» по Витселю зашли в тупик
13:44
Россия стала в полтора раза чаще поднимать истребители для охраны границы
13:42
ЮИТ получил разрешение на строительство третьей очереди ЖК в Пушкине
13:41
Принудительный выкуп квартир в хрущевках не распространят на действующую программу реновации
13:37
СК квалифицирует гибель рабочего на Богатырском как смерть по неосторожности
13:32
Россия заплатит $125 млн по долгу СССР перед Югославией
13:30
«ДП»: Петербуржцы переплачивают за авиабилеты до 28%
13:28
Госстройнадзор: Застройщики стали чаще переносить сроки сдачи домов
13:21
Полиция проводит обыски по делу банка «Советский» по всей России
13:20
В Минздраве напомнили о бабушках из-за требования поднять цены на «Боярышник»
13:15
В Госдуму внесен законопроект о защите произведений искусства от вандализма
13:12
СК разбирается с заявлением жительницы Рязани о том, что у нее отняли почку
13:07
В Петербург этапируют мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над сыном
13:03
В тоннеле на Канонерском грузовик таранил машины и рабочих
12:57
В доме на Ленинском отключили людей от света «по ошибке»
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
21.12.2016 15:20

«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки

«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки
Автор фото: Ольга Гриднева

В Рождество – 7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.

Ретропоезд начнет свой путь с Витебского вокзала, построенного на месте самого первого вокзала России. В то время – в 30-х годах XIX века – он назывался Царскосельским. Такое же имя носила первая отечественная железная дорога, связавшая столицу Российской империи с Царским Селом.

Представление о том, какой подвижной состав использовался для переезда царской семьи и знатных гостей, участники тура получат в ходе экскурсии по Витебскому вокзалу. Рядом со зданием, в крытом павильоне, находится макет поезда, который совершил первый в России рейс из Петербурга в Царское Село в 1837 году. Возглавляет поезд паровоз «Проворный», изготовленный на заводе Стефенсона – первой в мире паровозостроительной компании.

Познакомившись с историей и великолепными интерьерами вокзала, туристы окажутся на платформе и увидят «живую» машину из прошлого, окутанную клубами пара и дыма. Восторженные возгласы, щелчки затворов фотокамер – и ретропоезд отправится в путь.

В ходе поездки экскурсовод «РЖД Тур» расскажет об истории паровозостроения и железных дорог и обратит внимание туристов на интересные объекты по пути следования.

По прибытии на платформу 21 км туристы осмотрят станцию Царскосельская южной трассы Малой Октябрьской железной дороги, где в летнее время проходят практику дети, осваивая основные железнодорожные профессии.

В ходе экскурсии туристов познакомят с современными устройствами и системами организации движения, а также продемонстрируют подвижной состав детской железной дороги, среди которого наибольший интерес вызывают тепловозы, носящие имена «Пегас» и «Колибри», а также паровоз «Октябренок».

С более подробной информацией о программе можно ознакомиться на сайте «РЖД Тур».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20

«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки

В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00

«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой

Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11

Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"

Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Эстонскую границу закупорят новогодние пробки
Средняя стоимость авиабилетов по России упала на 10%
МИД призвал россиян «серьезно» продумывать риски перед поездкой в Турцию
Россияне за уикенд получили на финской границе более 20 штрафов
Русские туристы на выходных установили рекорд на финской границе
Визовый центр Испании сменил оператора и прописку
Финны открывают на "Торфяновке" бесплатную грузовую стоянку
Роспотребнадзор предупреждает россиян об опасности посещения Шри-Ланки
Россияне вернули себе первое место среди иностранных туристов в Финляндии
Израиль бьет рекорды по посещаемости россиянами
Куда и за сколько еще можно улететь на Новый год из Петербурга
Це без одной весны Европа
Культурная столица мира? WTA?
Зачем ехать в Литву
Самолетом, поездом, автобусом
Опоздавшие к морю
Hilton заглядывается на Росси
Прощальный гудок «Принцессы»
Россияне потянулись в финские коттеджи
Щи с привкусом авангарда
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Росгвардия в Петербурге разогнала «воровскую сходку»

Фото: Сергей Чевалков / ДП

Реновация на Ржевке и Нарвской заставе под угрозой срыва

Викторина «Фонтанки»: Здравствуй, Ваня!

фото с сайта vk.com

Число пострадавших при взрыве у «Коломенской» выросло до четырех

«Фонтанка» показывает видео конфликта со стрельбой в ресторане «Капулетти»

«Республика котов» готова открыть «границы»

Новости компаний
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20
«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки
В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Фотобанк Lori
07.12.2016 18:06
В мир волшебства на поезде: «РЖД Тур» приглашает в гости к Снегурочке
На высоком волжском берегу, в сказочном тереме с резными наличниками, живет внучка Деда Мороза – красавица Снегурочка. Вести хозяйство ей помогают домовые и кот Баюн.
«Победа»
06.12.2016 11:10
Лоукостер «Победа» начал перевозить пятый миллион пассажиров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») перевезла с начала этого года уже четыре миллиона человек. Юбилейным оказался пассажир, летевший из петербургского аэропорта «Пулково» в Ростов-на-Дону.
Tele2
02.12.2016 16:39
Tele2 предлагает неограниченный трафик за рубежом
В преддверии новогодних каникул Tele2 запускает новую услугу «Интернет не отдыхает». Опция дает возможность абонентам оператора скачивать за границей неограниченный объем интернет-трафика.
Автор фото: Гриднева Ольга
16.11.2016 18:00
РЖД приглашает на паровозную прогулку с новогодним настроением
25 декабря и 7 января у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие на ретропоезде с Витебского вокзала по маршруту Царскосельской железной дороги.
Фотобанк Lori
10.11.2016 18:00
Незабываемые новогодние путешествия в сказку для взрослых и детей
Компания «РЖД Тур» открывает бронирование сказочного тура «Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг»
Фотобанк Lori
03.11.2016 11:19
«РЖД Тур» приглашает в путешествие к Снегурочке
Чуть меньше двух месяцев остается до празднования самого сказочного, яркого и веселого праздника страны – Нового года.
фотобанк Lori
31.10.2016 09:00
В сказку на поезде: новогодний тур в Великий Устюг
Компания «РЖД Тур» предлагает жителям Санкт-Петербурга совершить в новогодние праздники путешествие на родину Деда Мороза в Великий Устюг.
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.